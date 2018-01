Depois de tomografia, Sharon volta à sala de cirurgia, diz TV O primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, foi levado à sala de cirurgia após ter sido submetido a uma tomografia computadorizada, informou o Canal 2 da televisão israelense. O canal não deu mais detalhes e disse que a informação não procede de fontes médicas. Horas antes, o diretor do hospital, Shlomo Mor-Yosef, divulgou um boletim médico no qual explicou que não houve mudanças nas condições de saúde de Sharon durante a noite passada. O hospital prometeu divulgar um relatório oficial sobre a situação do primeiro-ministro israelense. Uma correspondente do canal de TV informou que fontes oficiais hospitalares disseram que terminou a tomografia realizada em Sharon e que logo os resultados serão conhecidos, para saber a situação do derrame cerebral, razão pela qual o premier foi operado na quinta-feira. A tomografia tem o objetivo de constatar se a hemorragia foi completamente detida ou se há novas complicações. O chefe do Executivo interino, Ehud Olmert, suspendeu uma reunião que mantinha esta manhã, presumivelmente com Shimon Peres, e no Escritório do Primeiro-ministro não são atendidas as ligações telefônicas dos jornalistas.