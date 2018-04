Depois de Wisconsin, Obama conquista também prévia no Havaí O senador Barack Obama venceu a prévia democrata do Havaí, complicando ainda mais as ambições de sua rival Hillary Clinton na corrida pela indicação do partido para concorrer na eleição presidencial de novembro. A sucessão de vitórias de Obama desde o começo de fevereiro deu a ele vantagem no número de delegados para a convenção do partido em agosto. Com isso, Hillary precisará de vitórias expressivas nas primárias de Ohio e Texas, em 4 de março, para manter sua candidatura viva. (Reportagem de John Whitesides)