Depois do México, Obama vai à Costa Rica

Nesta sexta-feira, Obama disse que é hora de reconhecer o impressionante progresso que o México tem conquistado para criar mais prosperidade para seu povo. "Eu vejo que um México que está criando nova prosperidade."

Na Costa Rica, Obama deve tratar de conversas bilaterais com a presidente Laura Chinchilla e estenderá as conversas com outros líderes da América Central. O presidente também vai participar de um evento da juventude da Costa Rica.

Obama é primeiro o presidente a visitar a Costa Rica desde Bill Clinton, em 1997. Amanhã ele terá reuniões com chefes de negócios locais antes de retornar a Washington. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.