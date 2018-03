Depois dos temporais, serpentes ameaçam em Bangladesh Serpentes venenosas desalojadas de suas covas por violentos temporais ameaçam as vítimas de inundações em Bangladesh, disseram nesta quarta-feira membros das equipes de resgate na região. As inundações, que causaram até a manhã de hoje a morte de pelo menos 154 pessoas, também deixaram vários milhares ao desabrigo. Na terça-feira, outras quatro pessoas morreram após serem mordidas por serpentes no distrito de Sirajgang, a 104 km a noroeste de Daca, a capital de Bangladesh. Há quase um mês, fortes chuvas vêm castigando o país do centro-sul da Ásia cujo território, por estar localizado em baixa altitude, no delta dos rios Ganges de Brahmaputra, está sujeito a freqüentes inundações.