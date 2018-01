Deportação de 13 palestinos gera críticas O acordo para a deportação dos 13 supostos militantes palestinos escondidos na Basílica da Natividade, em Belém, irritou muitos árabes, que observam o pacto como uma traição ideológica da longa luta palestina pela independência. Apesar de Israel já ter deportado centenas de palestinos - inclusive homens que hoje são importantes assessores do líder palestino Yasser Arafat - desde que capturou a Cisjordânia e a Faixa de Gaza na Guerra dos Seis Dias, em 1967, esta foi a primeira vez que as autoridades palestinas aceitaram algo do gênero. Líderes árabes, o grupo militante Hamas e até membros da Fatah, o movimento político de Arafat, dizem que não faz sentido permitir que palestinos sejam expulsos quando eles lutam com todas as suas forças pelo direito de retorno dos refugiados a suas antigas casas, situadas em áreas hoje ocupadas pelo Estado israelense. "Há uma total rejeição entre os árabes na questão das deportações", declarou Amr Moussa, secretário-geral da Liga Árabe. Diversos funcionários do alto escalão da Autoridade Palestina também condenaram o acordo, acatado por Arafat. "O fato é que a Autoridade Palestina legitimou as deportações. É um precedente perigoso", disse Hussein al-Sheik, um líder do movimento Fatah, na Cisjordânia. Questionado sobre a possibilidade de Israel permitir a deportação dos homens a países árabes, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Yaffa Ben-Ari, disse apenas que Israel quer a deportação. "Não levantamos a questão do país." Porém, a maior parte dos países árabes não pretende receber os palestinos, pois os governos da região são contrários ao princípio da deportação. Leia o especial