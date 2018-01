Deportação de suposto membro da Jemaah Islamiyah é cancelada A Indonésia cancelou hoje os planos de repatriar um suposto membro do grupo extremista Jemaah Islamiyah que está na Malásia por ter fornecido informações falsas durante o preenchimento dos documentos de viagem, revelaram autoridades indonésias. Supeno Sahid, um diplomata estacionado na Embaixada da Indonésia em Kuala Lumpur, disse que os documentos de viagem de Mohammad Iqbal Rahman foram cancelados na última sexta-feira devido a "problemas técnicos". Tais problemas provêm de "informações incorretas" fornecidas por Iqbal à embaixada no que diz respeito à sua identidade, à data e ao local de nascimento, disse Supeno à Associated Press. Iqbal é um indonésio que foi detido na Malásia há dois anos e meio. Ele ainda não foi julgado. Primeiro, ele foi preso com base em estritas leis de segurança que permitem detenções por tempo indeterminado sem julgamento. Recentemente, ele foi mantido na cadeia pelas autoridades malaias de imigração. Desde agosto as autoridades vinham se preparando para enviar Iqbal de volta à Indonésia, onde as autoridades dizem que ele não possui ficha criminal e dificilmente será preso. A esposa de Iqbal, Fatimah Zahrah Abdul Aziz, agiu sob instruções das autoridades de imigração da Malásia e comprou uma passagem de avião para que ele retornasse ontem para a Indonésia. Ela já havia despachado sua bagagem quando foi informada de que a extradição fora adiada por tempo indeterminado. O primeiro-ministro da Malásia, Abdullah Ahmad Badawi, recusou-se hoje a informar o motivo pelo qual a extradição foi suspensa. "Eu não preciso me explicar sobre assuntos de segurança." Sob condição de anonimato, uma autoridade malaia disse à AP que a Indonésia pediu que Iqbal fosse mantido na cadeia por tempo indeterminado até que fossem esclarecidas as "discrepâncias" em seus documentos de viagem. Iqbal, de 46 anos, é suspeito de lutar pelo estabelecimento de um Estado islâmico conservador no sudeste da Ásia por meios violentos e teria laços com o suposto líder espiritual do grupo Jemaah Islamiyah, Abu Bakar Bashir. Iqbal nega envolvimento com qualquer atividade extremista.