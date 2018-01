Depósito de combustível explode em Houston Uma nuvem negra cobriu hoje o céu da cidade norte-americana de Houston, após uma explosão em um depósito de combustível. Segundo a polícia, não houve vítimas e dezenas de bombeiros trabalharam durante quatro horas para controlar as chamas, num dos maiores centros de refinamento de petróleo do país. O incêndio provocou chamas de até 30 metros e cobriu vários bairros da cidade com espessas nuvens de fumaça negra, visíveis a vários quilômetros de distância. O depósito continha mais de 100.000 litros de gasolina no momento da explosão. Uma investigação foi aberta para apurar as causas do acidente.