Depredações seguem com violência religiosa no Paquistão Xiitas enfurecidos com um atentado que deixou 20 mortos numa mesquita enfrentaram a polícia e atearam fogo a lojas de fast-food americanas. O governo luta para conter o terceiro dia de violência religiosa na maior cidade e principal centro econômico do Paquistão. Os funerais das vítimas da explosão de ontem deram início ao que parece ser uma onda orquestrada de violência nas ruas. Jovens incendiaram casas de comércio e ônibus. Ao longo de meio quilômetro da principal avenida de Karachi, homens armados assumiram posições nos telhados e abriram fogo contra policiais e patrulhas paramilitares. O chefe de polícia Asad Ashraf Malik disse que quatro oficiais foram feridos e que c150 pessoas foram presas. Outras 50 já haviam sido detidas nos tumultos de ontem. Assad ameaçou usar ainda de mais força.