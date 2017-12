Depressão tropical no Caribe pode virar tempestade em 24H Uma depressão tropical perto das ilhas Windward na região leste do Caribe poderá se desenvolver para uma tempestade tropical, informou o Centro Nacional de Furacão dos EUA (NHC, na sigla em inglês). A depressão tropical, que se desenvolveu de uma onda tropical nesta quinta-feira, é a quinta registrada até agora nesta temporada, informou o NHC. A agência disse que espera que a depressão se torne uma tempestade tropical nas próximas 24 horas. O centro da depressão estava a cerca de 249 quilômetros a sudoeste de Martinica e cerca de 732 quilômetros a sudeste de San Juan, Porto Rico, informou o NHC. A depressão estava se movendo para oeste a uma velocidade de 35 km/h e espera-se que se mova em direção noroeste e reduza sua velocidade nas próximas 24 horas. Uma equipe que fez um vôo de reconhecimento perto do sistema meteorológico concluiu que os ventos do noroeste do final da tarde desta quinta-feira eram sinais de um "ciclone tropical", reportou o NHC.