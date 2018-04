Deputada americana é baleada no Arizona

Gabrielle Giffords participava de um evento político quando foi alvejada

A deputada federal americana Gabrielle Giffords foi baleada na tarde deste sábado, durante um evento político na cidade de Tucson, no Estado de Arizona.

Segundo a imprensa local, outras pessoas teriam sido alvejadas, incluindo assessoras da Giffords, que pertece ao Partido Democrata.

Testemunhas disseram que um homem correu no meio da multidão chegou perto da deputada e abriu fogo contra ela e sua equipe, segundo o jornal The Tucson Citizen.

Giffords, de 40 anos, foi levada para o Centro Médico Universitário de Tucson, a cerca de 15 quilômetros do local do ataque. No entanto, segundo o New York Times, o hospital não se pronunciou sobre seu estado de saúde.

Supermercado

O ataque aconteceu em um supermercado, onde a deputada participava de um evento chamado "Congress on Your Corner" (O Congresso na sua esquina, em tradução livre), que permite o encontra da população com deputados.

Giffords foi reeleita pela terceira vez em novembro. Em março, seu comitê em Tucson foi vandalizado após a Câmara aprovar a revisão da reforma do sistema de saúde dos EUA.