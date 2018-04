Deputada baleada na cabeça mexe braços, pernas e já fica de pé A deputada democrata Gabrielle Giffords, baleada na cabeça no início do mês durante um comício no Estado do Arizona, já consegue ficar de pé. Janet Stark, porta-voz do Centro Médico Universitário de Tucson, informou que ela será transferida hoje para um centro de reabilitação em Houston.