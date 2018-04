Deputada baleada no Arizona abre os olhos pela 1ª vez A deputada americana Gabrielle Giffords, ferida no sábado em um ataque armado em Tucson, no Arizona, "abriu os olhos pela primeira vez", afirmou o presidente Barack Obama durante cerimônia em memória das vítimas do massacre. Obama disse que visitou a deputada no Centro Médico da Universidade do Arizona e que minutos após sair do quarto dela, onde permaneciam outros congressistas, "ela abriu os olhos pela primeira vez." "Gabby abriu os olhos e posso lhes dizer que ela sabe que estivemos lá. Ela sabe que a amamos. Ela sabe que estamos lhe apoiando no que, sem dúvida, será uma viagem difícil". Ainda no Arizona, o presidente afirmou que Christina Taylor Green, a menina de nove anos morta no tiroteio, o faz pensar em "todos os nossos filhos". Obama lembrou ainda que Christina Taylor Green, que nasceu em 11 de setembro de 2001, integrava o álbum daquelas poucas crianças que chegaram ao mundo neste trágico dia para os EUA. No discurso, o presidente fez ainda um apelo para que os americanos não se voltem "uns contra os outros", mas que falem de "modo a curar, não para ferir". As informações são da Associated Press.