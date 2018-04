Deputada baleada no Arizona já consegue ficar de pé

TUCSON - A deputada democrata Gabrielle Giffords, baleada na cabeça no início do mês durante um evento partidário em Tucson, no Arizona, já consegue ficar de pé, segundo informações passadas à imprensa pela porta-voz do hospital onde a congressista está internada.

Gabrielle, que deve ser transferida a um centro de reabilitação em Houston na sexta-feira, faz "progressos evidentes" em sua recuperação, segundo a equipe médica. "Ela já se estabilizou ao ponto de estar pronta para a fase de reabilitação", disse Janet Stark, a porta-voz do Centro Médico Universitário de Tucson.

Apesar dos relatos médicos, ainda não é possível saber como estão as capacidades de enxergar e falar da deputada, que teve o cérebro perfurado por uma bala. Ela consegue mover os braços e pernas, mas a orça que consegue imprimir nos movimentos ainda é desconhecida.

Gabrielle foi baleada no dia 8 de janeiro durante um evento no qual se encontrava com eleitores do seu distrito, em Tucson. O suspeito de disparar contra ela e mais 18 pessoas está detido e foi acusado formalmente na quarta-feira pela Justiça americana. Seis dos baleados morreram.

Os médicos esperam que nos próximos dias a deputada democrata recupere as capacidades cognitivas, justamente o que será trabalhado em Houston. A equipe se mostrou otimista com os primeiros estágios da recuperação de Gabrielle, que foram considerados "promissores".