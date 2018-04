Deputada baleada nos EUA melhora e é transferida

No último dia 8, um homem armado atirou na cabeça da democrata Giffords e em outras 18 pessoas enquanto ela se reunia com eleitores do lado de fora de uma loja em Tucson (Arizona). Seis pessoas morreram e todos os feridos já saíram do hospital. O suspeito é Jared Loughner, de 22 anos, que está detido. As razões que o levaram a fazer os disparos são desconhecidas.

Giffords conquistou progressos quase diários no Centro Médico Universitário em Tucson. Seu marido, o astronauta Mark Kelly, escreveu na rede de microblogs Twitter que ela se encaminha para a próxima fase da recuperação. As informações são da Associated Press.