Deputada democrata respira sem aparelhos A congressista americana Gabrielle Giffords, baleada na cabeça no tiroteio do Arizona, já respira sem a ajuda de aparelhos. A democrata, no entanto, continua em estado crítico, de acordo com boletim médico divulgado ontem. Na semana passada, Giffords chegou a abrir os olhos e a mexer as pernas. Seis pessoas morreram no ataque, incluindo um juiz federal e uma menina de 9 anos. Outras 13 pessoas ficaram feridas.