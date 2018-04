Deputada dos EUA passa bem após cirurgia, diz hospital

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse que pelo menos cinco pessoas morreram no ataque. O Centro Médico da Universidade de Tucson confirmou apenas as mortes de uma criança de 9 anos, do juiz federal John Roll e de um assessor da deputada.

Giffords estava entre as 10 pessoas baleadas por Jared Loughner, de 22 anos, do lado de fora de um supermercado. O porta-voz de Giffords, C.J. Karamargin, afirmou que um número não especificado de funcionários da deputada tinha sido ferido no ataque.

Segundo a polícia, o atirador, que está sob custódia, usou uma pistola para efetuar os disparos. As informações são da Associated Press.