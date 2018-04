Deputada é transferida a centro de reabilitação A deputada americana Gabrielle Giffords deixou ontem o hospital do Arizona onde estava internada desde que foi baleada na cabeça no dia 8 e foi transferida para uma clínica do Texas. A parlamentar foi levada até a base aérea Davis-Monthan, de onde viajou em um avião-ambulância para Houston. Ela será internada em um centro de reabilitação especializado no tratamento de lesões de cérebro e coluna. Os médicos dizem que a recuperação dela tem sido um milagre.