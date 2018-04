Deputada era alvo político de republicanos Giffords começou a destacar-se na política em 2006, com propostas para o aumento da segurança na fronteira com México. Em março, o escritório de Giffords, que apoiava Barack Obama, foi atacado horas antes da votação da reforma do sistema de saúde. Nas eleições para o Parlamento, em novembro, a republicana Sarah Palin, cotada para a Presidência em 2012, a incluiu em uma lista dos principais candidatos democratas a serem derrotados.