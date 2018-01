Deputada liga governo à morte de promotor

Carrió referia-se aos ataques à embaixada de Israel, que deixou 29 mortos em 1992, e ao atentado contra a Associação Mutual Israelita-Argentina (Amia), que matou 85 em 1994. Nisman comandava uma equipe que havia dez anos investigava, com auxílio do serviço secreto argentino, esse último caso.

Quatro dias antes de seu corpo ser achado com um tiro na cabeça no banheiro de seu apartamento, em Buenos Aires, o promotor havia denunciado a presidente e outros altos funcionários por acobertar os iranianos acusados de atacar a Amia.

Em 2013, Cristina impulsionou um acordo com o Irã para que os acusados fossem ouvidos em Teerã. Nisman dizia ter provas de que esse pacto tinha apenas interesses comerciais. Sua denúncia foi rejeitada duas vezes na Justiça e tem possibilidade remota de ir adiante.

Aliada do conservador Mauricio Macri na eleição presidencial de outubro, a deputada da Coalizão Cívica afirmou que Nisman foi morto porque tinha razão em sua denúncia. No terceiro dos cinco textos que apresentou à promotora Viviana Fein, encarregada da investigação, Carrió descreveu "uma zona liberada pela Polícia Federal" a serviço de Aníbal Fernández e denunciou cumplicidade da empresa de segurança do condomínio Le Parc, que acusou de ser um grupo de fachada a serviço da Secretaria de Inteligência (Side) argentina.

Como o conteúdo do depoimento de Carrió - aceito pela investigadora porque a deputada alegou ter evidências importantes para solucionar o caso - não foi revelado em sua íntegra, nenhum dos grupos ou indivíduos mencionados se defendeu das acusações ontem.