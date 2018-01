Deputada opositora lidera corrida presidencial argentina A deputada de centro-esquerda Elisa Carrió lidera as intenções de voto para as eleições presidenciais de março na Argentina, segundo pesquisa divulgada hoje. Carrió, líder do Argentinos por uma República de Iguais (ARI), aparece em primeiro lugar com 15,2% de apoio, seguida pelo esquerdista Luis Zamora, com 14,6%. A pesquisa do instituto privado Equipos de Investigación Social (Equis) mostrou que o pretendente do Partido Justicialista (peronista) com maior apoio é o ex-governador da província de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, com 8,9%. O peronista duas vezes presidente Carlos Menem caiu de 8,5% das preferências para 7%. O instituto atribuiu a queda a denúncias sobre a existência de uma conta bancária na Suíça na qual, segundo afirmou um ex-agente da inteligência iraniana ao jornal The New York Times, teriam sido depositados US$ 10 milhões para que Menem negasse a participação do Irã nos atentados anti-semitas ocorridos em Buenos Aires em 1992 e 1994. A pesquisa, publicada no diário La Nacion, foi realizada na semana passada na Grande Buenos Aires. Não foram revelados o número de entrevistados nem a margem de erro.