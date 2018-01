Deputadas planejam vestir preto durante discurso de Trump

WASHINGTON - Alguns membros do Congresso americano pretende protestar contra abuso sexual durante o Discurso sobre o Estado da União do presidente Donald Trump, no fim deste mês. O recurso foi usado no domingo, 7, durante a cerimônia do Globo de Ouro, como parte das campanhas #MeToo e #TimesUp, que combatem o assédio na indústria do cinema.

O protesto ganhou tons políticos com o discurso da apresentadora Oprah Winfrey e as especulações que se seguiram sobre uma possível candidatura dela à presidência em 2020.

A adoção do preto no discurso de Trump é uma iniciativa de deputadas do Partido Democrata. No ano passado, na esteira das denúncias que começaram com o produtor Harvey Weinstein, políticos republicanos e democratas em Washington também foram acusados de abuso sexual.

“É uma mudança cultural que está envolvendo todo o país e o Congresso irá abraçá-la”, disse à rede de TV CNN a deputada democrata Jackie Speier. Segundo ela, homens e mulheres foram convidados a participar do processo.

Durante e depois da campanha, Trump também foi acusado de assédio quando era empresário e apresentador de TV. Ele foi flagrado em uma gravação durante um programa de TV dizendo “quando você é uma celebridade as mulheres deixam você fazer qualquer coisa”.