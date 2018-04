Deputado alerta para aumento do racismo A sociedade israelense está mais racista contra os "outros", especialmente os árabes, e cada vez menos tolerante com críticas ao consenso sionista existente em Israel. A afirmação é de Ahmad Tibi, principal líder político árabe no Parlamento israelense. "Se, no passado, o racismo estava restrito a grupos de extrema direita, hoje é a corrente mais importante de pensamento entre os israelenses", disse. Tibi nasceu em 1958, dez anos depois do Nakba (catástrofe), como os árabes chamam a criação do Estado de Israel. Ele cresceu em Israel e estudou medicina na Universidade Hebraica de Jerusalém. Ao mesmo tempo, manteve ligações com líderes palestinos no exílio, na Cisjordânia e em Gaza e chegou a ser assessor de Yasser Arafat. "O único momento em que temos os mesmos direitos que os judeus é na hora de votar", disse Tibi ao Estado. "O preconceito começa com a definição do Estado como judaico e democrático. Isso indica que um cidadão judeu é superior a mim, pois meu nome é Ahmad e o dele é Shlomo." Tibi comparou o político direitista Avigdor Lieberman, considerado o grande personagem desta eleição, a políticos de extrema direita da Europa e disse que o partido dele "deveria ser chamado fascista". Tibi e seu partido foram proibidos de disputar a eleição por uma comissão do Parlamento, mas a medida foi revogada pela Suprema Corte. "Em tempos de guerra, a intolerância israelense em relação aos árabes cresce e nós temos de pagar um preço por nos recusarmos a nos render." "De um lado, somos parte da nação palestina e, de outro, somos cidadãos de Israel. Temos os mesmos objetivos do restante dos palestinos, como o estabelecimento de um Estado árabe, mas, ao mesmo tempo, queremos fortalecer nossa cidadania em Israel."