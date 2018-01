Deputado americano é acusado por tentativa de suborno A polícia federal dos Estados Unidos, o FBI, filmou o deputado William Jefferson aceitando US$ 100 mil em dinheiro para supostamente subornar uma autoridade da Nigéria. Agentes encontraram posteriormente os dólares escondidos em seu congelador, segundo documentos de um tribunal. O FBI revelou que Jefferson, um democrata de New Orleans, está sendo investigado por corrupção. Ele foi filmado por uma empresária que aceitou tornar-se informante da polícia. Ela se reuniu com o deputado para entregar a ele o dinheiro que seria dado a autoridades da Nigéria para garantir um negócio de comunicação no país da África. Na reunião que foi gravada, Jefferson ridiculariza o fato de os dois estarem escrevendo notas em código um para o outro sobre que porcentagem do negócio a família do congressista deveria obter. Jefferson começa a rir e diz: "Todas essas malditas notas que estamos escrevendo um para o outro como se estivéssemos conversando, como se o FBI estivesse gravando". Jefferson ainda não foi indiciado e nega ter cometido qualquer irregularidade. Segundo o governo, o deputado recebeu os US$ 100 mil em uma maleta de couro em 30 de julho no hotel Ritz-Carlton, em Arlington, estado de Virgínia. O plano era usar o dinheiro para subornar uma autoridade nigeriana - cujo nome foi borrado nos documentos judiciais - e garantir o acordo no país. Mas em depoimentos juramentados, há indícios de que a autoridade seja Atiku Abubakar, o vice-presidente da Nigéria. Ele tem uma casa em Potomac, estado de Maryland, na qual autoridades promoveram buscas como parte da investigação. Abubakar pretende disputar a eleição presidencial de 2007. A Nigéria é o maior produtor de petróleo da África e o quinto maior fornecedor do produto para os EUA.