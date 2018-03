Deputado argentino pede expulsão de ex-ministro peruano O deputado argentino socialista Oscar González pediu neste domingo ao governo que "expulse imediatamente, como ´persona non grata´", o ex-ministro da Economia do Peru Jorge Baca Campodónico, detido na quinta-feira e atualmente em liberdade após pagamento de fiança. Campodónico, ministro do governo de Alberto Fujimori, integrou uma missão do Fundo Monetário Internacional (FMI). Ele é procurado pela Justiça de seu país por corrupção, associação ilícita, ocultamento de provas e fraude processual. "O governo deve expulsá-lo imediatamente, assim como concluir o trâmite do processo de extradição iniciado pela Justiça peruana", prosseguiu González. "A simples presença de Jorge Baca Campodónico como integrante da missão do FMI que auditará as contas argentinas é insultante para um país que ainda conserva sua soberania", escreveu ele num comunicado.