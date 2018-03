Deputado atrai conservadores Paul Ryan, de 42 anos, reforça o vínculo de Mitt Romney com os republicanos mais conservadores. Católico, ele pode espantar as desconfianças com relação ao mormonismo de Romney. Há 14 anos na Câmara dos Deputados, ele vem de Wisconsin, um dos Estados não comprometidos com nenhum dos partidos. Ryan também é favorável a um ajuste severo nas contas públicas, o que daria à candidatura um apelo em questões econômicas.