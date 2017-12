Deputado britânico é preso com maconha Um deputado britânico do Parlamento Europeu, o liberal-democrata Chris Davies, foi preso neste sábado por porte de maconha. Ele se apresentou à polícia com a droga num ato de apoio a um café de Manchester, onde a droga é permitida, e cujo dono do estabelecimento, Colin Davis, já havia sido preso. ?Estou feliz de me incluir no meio das inúmeras pessoas presas por tê-lo apoiado?, disse.