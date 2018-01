Deputado chileno é detido por corrupção O deputado socialista Juan Pablo Letelier, filho do ex-chanceler Orlando Letelier, foi detido nesta quinta-feira por ordem de um juiz que investiga um grave caso de corrupção que vem desafiando o governo há meses. Letelier, que até pouco tempo atrás era vice-presidente da Câmara dos Deputados, foi detido logo após prestar declarações perante o juiz Carlos Aránguiz. O juiz tem cinco dias para abrir um processo contra Letelier, a quem acusa de ter recebido dinheiro para a campanha política de uma empresa que recebeu dinheiro de um organismo estatal a fim de organizar cursos, que jamais foram dados. Outros quatro deputados governistas estão sendo processados por suborno em um caso em que empresários pagaram favores ou subornaram vários políticos, segundo Aránguiz. O político socialista, que alega ser inocente, foi conduzido a uma prisão especial para os acusados de delitos econômicos. O deputado é filho de Orlando Letelier, um ex-ministro da Defesa e ex-chanceler do presidente socialista Salvador Allende, que foi assassinado durante seu exílio em Washington, em setembro de 1976, por agentes da ditadura do general Augusto Pinochet, com a colaboração da CIA. Juan Pablo Letelier, que goza de forte apoio dentro de seu partido, foi eleito deputado com uma das maiores votações do último pleito.