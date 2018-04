Deputado direitista é barrado no aeroporto Autor do curta-metragem Fitna, em que o Alcorão é descrito como "livro fascista", o deputado holandês de ultradireita Geert Wilder foi barrado ontem no Aeroporto Heathrow, ao tentar entrar na Grã-Bretanha. Londres disse que Wilder "é uma ameaça à harmonia da comunidade (islâmica) e, portanto, à segurança nacional".