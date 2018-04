Deputado dos EUA quer ampliação de parceria com Brasil em biocombustível

O congressista americano Eliot Engel pediu nesta quarta-feira que os Estados Unidos expandam a parceria de produção de biocombustíveis que o país possui com o Brasil, como uma forma de conter os efeitos na América Latina dos petrodólares da Venezuela de Hugo Chávez. Engel, que preside o subcomitê do Hemisfério Ocidental dentro da Câmara dos Representantes, fez o pedido durante uma audiência sobre a América Latina realizada nesta quarta-feira, na Câmara, em Washington. De acordo com Engel, o Memorando de Entendimento sobre Biocombustíveis Estados Unidos-Brasil (MUM, na sigla em inglês), pelo qual as duas nações se comprometem a compartilhar tecnologia para a produção de etanol e estimular a produção do biocombustível para países da América Central e do Caribe, deveria ser ampliado de modo a contemplar mais nações da região. Segundo Engel, mais de 90% dos países da região dependem de petróleo importado, proveniente, principalmente, da Venezuela. O memorando, afirmou o deputado, ''é a peça central de nossa relação bilateral e representa o começo do programa voltado a ajudar os países da região a desenvolverem estoques de energia, mas não é o suficiente''. Para o congressista, a aliança entre Brasil e Estados Unidos pode representar um passo importante dentro da chamada Parceria Energética para as Américas, uma proposta defendida pelo presidente Barack Obama e que, até o momento, é mais um título do que uma estratégia detalhada. A secretária de Estado americana, Hillary Clinton, também defendeu a importância da parceria energética em um pronunciamento recente, mas não forneceu dados mais específicos sobre a proposta. Segundo o colunista Andres Oppenheimer, do jornal Miami Herald , o plano energético do governo Obama poderia incorporar propostas contidas no projeto de lei que o senador republicano Dick Lugar e o democrata Chris Dodd deverão reintroduzir no Senado antes da realização da Cúpula das Américas, que acontecerá entre 17 e 19 de abril, em Trinidad e Tobago. O plano dos dois senadores defende a criação de reservas regionais de petróleo e de etanol e o financiamento para programas de desenvolvimento de energia solar, eólica e de biocombustíveis. Durante a audiência realizada nesta quarta, outros deputados também viram oportunidades representadas por recursos energéticos provenientes da América Latina. O democrata Eni Faleomavaega citou uma reportagem publicada nesta segunda-feira no jornal New York Times , que cita as vastas reservas de lítio que a Bolívia possui - que representam aproximadamente 50% das reservas mundiais do produto. Um bom relacionamento entre Bolívia e Estados Unidos, destacou, seria de grande importância caso os americanos avancem em seu projeto de construir carros movidos a baterias feitas de lítio. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.