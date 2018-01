Deputado dos EUA quer proibir calças de cintura baixa Um deputado quer tornar ilegal vestir calças de cintura baixa no Estado americano da Louisiana. O projeto de lei, do deputado Derrick Shepherd, transforma em crime o ato de usar roupas em público que ?exibam intencionalmente as roupas de baixo ou exponham intencionalmente qualquer porção dos pêlos pubianos, do sulco das nádegas ou dos genitais?. ?Chega um momento, em toda sociedade, quando é preciso traçar uma linha pela decência?, disse ele em seu discurso pela medida, que foi saudado com vaias e pelo menos um grito jocoso de ?Chega de rego!? A despeito das brincadeiras, alguns opositores da medida estão preocupados. Heather Hall, da União Americana pelas liberdades Civis, teme que o projeto dê início a uma verdadeira ?polícia da moda?.