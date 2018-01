Deputado dos EUA retransmite e-mail racista Um deputado estadual da Carolina do Norte retransmitiu uma mensagem recebida por e-mail para outros legisladores que afirmava "Duas coisas fizeram este país grande: homens brancos e o cristianismo". Don Davis, um republicano branco, disse ter recebido a mensagem na sexta-feira passada e a retransmitiu depois para todos o membros da Assembléia Legislativa. Ele afirmou não considerar a mensagem racista. "Apenas enviei como informação. As pessoas podem ler isto se quiserem", afirmou Davis. "Há várias coisas na mensagem que são verdadeiras. Quem veio primeiro a este país - os homens brancos, não é mesmo? Eles que fizeram este país grande". A mensagem, no entanto, gerou revolta em outros deputados, que a consideraram ofensiva e racista. "Ela destrói a harmonia racial que estamos tentando construir neste Estado e nesta nação", disse o republicano William Wainwright. O e-mail afirma ainda que os Estados Unidos foram fundados com base na Bíblia e suas leis, nos Dez Mandamentos, contribuindo para o sucesso imediato do país. De acordo com a mensagem, agora a nação está em declínio.