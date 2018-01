Deputado é suspenso por denúncia de abuso sexual no Peru O deputado Leoncio Torres Ccalla, de 74 anos, foi suspenso nesta terça-feira por 120 dias pelo Congresso peruano por denúncias de ter abusado sexualmente de uma adolescente. A decisão dos congressistas ocorreu depois da difusão de um vídeo gravado com câmara escondida no qual o deputado oferece dinheiro e desculpas à menina denunciante e ao pai dela para que eles esquecessem o ocorrido. A menina havia sido contratada pelo deputado como sua assistente. O assessor do congressista, José Luis Pinares, disse hoje que Torres foi internado ontem à noite em uma clínica depois de sofrer um leve derrame cerebral.