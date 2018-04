Deputado francês é criticado por declarações antigay

O presidente do União por um Movimento Popular (UMP), Jean-Francois Cope, disse nesta quarta-feira que o deputado Christian Vanneste será expulso por causa de seus "comentários profundamente ofensivos e intoleráveis".

Num vídeo postado num site francês, Vanneste disse que os gays "estão no coração do poder" na França e fez referência à "lenda da deportação de homossexuais" durante a guerra. Historiadores estimam que milhares de homens gays tenham sido enviados para campos de concentração nazistas.

As declarações atraíram uma grande quantidade de críticas tanto da esquerda quanto da direita francesas. As informações são da Associated Press.