Deputado homossexual presta juramento em Israel O primeiro deputado assumidamente homossexual de Israel, Uzi Even, do partido Meretz (de esquerda) prestou hoje juramento perante o Knesset, o Parlamento judaico. Even ocupará o lugar do deputado Amnon Rubinstein, do mesmo partido, que renunciou na semana passada. A tribuna pública do Parlamento estava hoje repleta de representantes da comunidade homossexual de Israel, enquanto os deputados dos três partidos religiosos ultraortodoxos se ausentavam da sala. Após prestar juramento e apertar a mão do primeiro-ministro Ariel Sharon, Even se manifestou "comovido e orgulhoso" de ser o primeiro homossexual declarado a entrar no Parlamento. Even, que lembrou que sua decisão de declarar-se abertamente homossexual lhe custou, há anos, uma vaga no serviço público, disse hoje que está disposto a "estender a mão em sinal de paz a todos aqueles que me atacaram por causa de minhas preferências sexuais, com uma violência que me deixou boquiaberto".