Deputado inglês renuncia para votar contra projeto nuclear Nigel Griffiths, membro do governo de Tony Blair, primeiro-ministro inglês, renunciou nesta segunda-feira em protesto a um plano multibilionário para renovar o sistema britânico de mísseis nucleares de defesa. Griffiths deixou o cargo de deputado para votar contra o governo na quarta-feira, possuindo um voto decisivo na questão que discute o uso do míssil Trident D5 até o começo da década de 2040. "Estou renunciando com um coração pesado mas com uma consciência limpa", disse Griffiths em pronunciamento após enviar sua carta de renúncia a Blair. Legisladores do Partido Trabalhista devem apoiar o governo na votação de quarta-feira ou encarar medidas disciplinares. A renúncia de Griffiths deixa evidentes as dificuldades de Blair em conseguir aprovação parlamentar para seus planos em construir uma nova geração de submarinos para carregar mísseis nucleares Trident. A proposta deve custar por volta de £20 bilhões. Blair disse ao parlamento em Dezembro que as ambições do Irã e da Coréia do Norte eram prova da necessidade de um sistema de defesa.