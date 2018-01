Deputado liberal é assassinado na Colômbia O deputado Arcángel Clavijo, do Partido Liberal, foi assassinado com diversos disparos na madrugada deste sábado à saída de uma casa noturna no sudoeste da Colômbia, informou a polícia local. O coronel Oscar Naranjo, comandante da polícia de Cáli (300 quilômetros a sudoeste de Bogotá), informou que o congressista foi abordado por dois homens e um deles disparou diversas vezes. No momento do crime, Clavijo saía de uma casa noturna nos arredores de Cáli acompanhado por amigos. A polícia de Cáli iniciou imediatamente uma operação de busca pelos suspeitos. Wilson Borja, do Partido Polo Democrático, comentou que Clavijo disse a ele recentemente que estava preocupado com sua segurança devido às sucessivas ameaças de morte que vinha recebendo.