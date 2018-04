Deputado mexicano faz piada com ajuda enviada ao Haiti Um deputado federal do México, membro do principal partido nacional de esquerda, criticou os haitianos e afirmou que eles têm abusado da ajuda recebida. Segundo reportagem de hoje do jornal "Reforma", o deputado Ariel Gómez, do Partido da Revolução Democrática (PRD) disse, em um programa de rádio, que "como todos (os haitianos) são negros e se parecem, deveriam ser marcados com uma tinta indelével para que não seja repetida a ajuda".