Deputado pede a Dilma que rompa relações com a Síria O deputado Arnaldo Jordy (PPS-PA), vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, pediu ontem que o governo brasileiro feche sua embaixada na Síria e repatrie o representante do Itamaraty em Damasco, Edgard Antonio Casciano. Segundo o deputado, as violações dos direitos humanos e o aumento da repressão devem fazer o Brasil cortar os laços com a Síria.