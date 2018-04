Deputado refém das Farc é libertado, diz Cruz Vermelha O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) confirmou que o ex-deputado colombiano Sigifredo López já se encontra em liberdade, após ter sido entregue hoje a uma missão humanitária por parte da guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), que manteve o político no cativeiro por mais de seis anos. Yves Heller, porta-voz do CICV, disse à imprensa que os rebeldes das Farc entregaram o refém em um ponto no sudoeste do país. "Na manhã de hoje, quinta-feira dia 5 de fevereiro, na zona rural do departamento de Cauca, as Farc-EP (Exército Popular) entregaram à senadora Piedad Córdoba e aos delegados do CICV o ex-deputado, o doutor Sigifredo López", disse Heller. López, de 45 anos, será transportado ainda nesta tarde à cidade de Cali, em um helicóptero com emblemas da CICV e acompanhado pela missão humanitária, que é chefiada pela senadora colombiana Piedad Córdoba. Cali é a capital do departamento (Estado) do Valle del Cauca, 300 quilômetros ao sudoeste de Bogotá. O helicóptero partiu de Cali para efetuar o resgate. López era deputado na Assembleia Legislativa do Valle del Cauca e foi sequestrado em Cali em abril de 2002.