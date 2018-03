Deputado trabalhista pede saída de premiê O deputado trabalhista Gordon Prentice pediu ontem a renúncia do primeiro-ministro britânico, Gordon Brown, argumentando que seu governo está "enferrujado". Ele disse que o partido precisa de "uma mudança no comando". O líder dos trabalhistas no Parlamento, Tony Lloyd, disse que Prentice não representa a posição oficial do partido.