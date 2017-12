Deputados americanos aprovam verba para o Iraque Afirmando que os Estados Unidos não podem quebrar seus compromissos, a Câmara dos Deputados aprovou na madrugada desta sexta-feira, por 298 a 121, o pedido do presidente George W. Bush e liberou US$ 87,5 bilhões para a reconstrução do Iraque. Trata-se de uma importante vitória para o presidente, embora tenha sido bastante questionada, especialmente por líderes democratas. O Senado deverá ratificar até segunda-feira a decisão da Câmara e enviá-la, então, para a sanção do presidente Bush. "O pacote de fundos é parte essencial da estratégia para a recuperação iraquiana", disse o deputado Roy Blunt, o terceiro republicano mais importante da Câmara. "Quanto mais rápido devolvermos a prosperidade à região, mais rápido traremos de volta sãos e salvos nossos filhos e filhas (os soldados)", afirmou. Já para a líder da minoria democrata na Câmara, Nancy Pelosi, que votou contra o projeto, a situação dos soldados foi causada pelo próprio governo Bush. O pacote para gastos durante o atual ano fiscal inclui quase US$ 65 bilhões para operações militares no Afeganistão e no Iraque, e US$ 18,6 bilhões para a reconstrução do Iraque, a melhora da segurança e a imposição da lei no país árabe. Os negociadores eliminaram uma emenda do Senado que previa que a metade dos fundos para a reconstrução e as forças de segurança fosse concedida como empréstimo, e não doação.