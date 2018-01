Deputados americanos investigam contratos sobre o Iraque O contrato entregue sem concorrência pela Pentágono a uma subsidiária da Halliburton, empresa já dirigida pelo vice-presidente Dick Cheney, para combater incêndios nos poços de petróleo no Iraque é avaliado em cerca de US$ 7 bilhões durante dois anos, de acordo com uma carta do Corpo de Engenheiros do Exército (ACE, na sigla em inglês). O contrato também permite que a Kellogg Brown & Root (KBR), a subsidiária da Halliburton, receba cerca de 7% de lucro. Isso pode atingir US$ 490 milhões. A informação do ACE foi dada numa carta enviada ao deputado Henry Waxman, da Califórnia, líder democrata do Comitê de Reforma Governamental, que havia solicitado detalhes do negócio. Waxman e o deputado John Dingell, de Michigan, também democrata, solicitaram a abertura de uma investigação sobre como a administração Bush está distribuindo contratos para a reconstrução do Iraque, que apenas num primeiro momento poderão chegar a US$ 100 bilhões. Os dois congressistas também solicitaram ao General Accounting Office (o equivalente no Brasil ao Tribunal de Contas da União), braço investigativo do Congresso, para determinar se a companhia uma vez presidida por Cheney recebeu qualquer tratamento favorável em seus contratos com o Pentágono. Cheney foi presidente e executivo-chefe da Halliburton de 1995 a meados de 2000. Segundo a imprensa americana, ele ainda tem dividendos a receber da empresa. O tenente-general Robert B. Flowers, comandante do ACE, afirmou na carta enviada a Waxman que a KBR foi convocada para desenvolver planos para restaurar a infra-estrutura petrolífera do Iraque com base em um contrato já existente com a companhia, e que lhe foi garantido em 2001. Waxman afirmou que a resposta da ACE gerou novas questões, incluindo quando a KBR foi convidada para desenvolver os planos e quando a decisão de implementá-los foi tomada. "É também uma surpresa o fato de (a KBR) ser aparentemente a única companhia capaz de realizar tal trabalho", disse o congressista. Veja o especial :