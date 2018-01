Deputados americanos reúnem-se com Arafat Uma delegação de parlamentares americanos reuniu-se com o presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Yasser Arafat, na primeira visita de representantes de alto nível dos Estados Unidos desde que a Casa Branca decidiu ignorar o líder palestino, no ano passado. A reunião ocorre num momento no qual o empolgado primeiro-ministro palestino, Mahmoud Abbas, prepara-se para anunciar os integrantes de seu governo. A formação de um novo gabinete é um dos pré-requisitos para a implementação de um roteiro para a paz respaldado por Estados Unidos, Rússia, União Européia (UE) e ONU, componentes do chamado Quarteto. Os congressistas também se reuniram com Abbas. No domingo, a delegação se reunirá com o presidente da Síria, Bashar Assad. Altos funcionários do governo americano vêm acusando a Síria de ajudar o Iraque com materiais bélicos e de conceder refúgio a suspeitos de terrorismo. "Tivemos um encontro satisfatório com Arafat. Ele está totalmente comprometido com o processo de paz", declarou o deputado republicano Darrell Issa. "Existe um cronograma que já foi traçado e agora devemos buscar a paz." Issa foi acompanhado pelos deputados democratas Nick Rahall e Maurice Hinchey. Rahall destacou que Arafat aceitou compartilhar o poder com Abbas, também conhecido como Abu Mazen. Jeffrey Feltman, porta-voz do consulado americano em Jerusalém, disse que o departamento de Estado dos EUA não autoriza a visita da delegação bipartidária. "O governo Bush não crê que o senhor Arafat seja um interlocutor para a paz", comentou. Veja o especial :