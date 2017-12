Deputados condenam "invasão" do México pelos EUA A Câmara dos deputados do México condenou nesta quinta-feira (hora local) "a violação do território mexicano por parte do pessoal americano que está construindo uma cerca metálica entre as cidades de Douglas (Arizona/EUA) e Agua Prieta (Sonora/México)". "Estes trabalhadores são comandados pelo diretor do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, Michael Chertoff", afirma o documento aprovado pelo plenário da Câmara. Na quarta-feira, a imprensa mexicana publicou uma fotografia em que Chertoff aparece soldando um painel do muro, aparentemente do lado mexicano. Os deputados pediram que o Congresso e a Secretaria de Relações Exteriores exijam "que não se viole a soberania mexicana", e pediram que o governo federal proteste, condenando "a invasão do território". Resposta do EUA Os Estados Unidos negaram que seu diretor de Segurança Interior, Michael Chertoff, tenha entrado em território mexicano durante uma visita à cerca na fronteira. "Chertoff não esteve em Água Prieta (México) e todas as suas atividades na terça-feira ocorreram do lado americano da fronteira", afirmou em comunicado o embaixador dos EUA no México, Antonio Garza. Garza afirma que os Estados Unidos trabalham para garantir que "os planos e a construção da cerca não interfiram na fronteira". Representantes mexicanos e americanos da Comissão Internacional de Limites e Águas (CILA) "visitarão muito em breve o lugar para avaliar exatamente onde ocorreu o incidente", acrescentou.