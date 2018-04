Deputados criticam Kirchner por disputa com BC

"Como o governo não quer admitir que estamos tecnicamente em déficit e, além disso, não pode pedir empréstimo em termos normais no mercado internacional, o que tenta é usar as reservas do Banco Central", avalia o deputado Felipe Solá, ex- kirchnerista (seguidores do casal Néstor e Cristina Kirchner), também do Peronismo Federal.

"É preciso colocar um limite ao governo e o avisar que não pode demitir Redrado, que isso só pode ser feito por meio de uma comissão do Senado e da Câmara", afirmou.

O deputado Pino Solanas (Projeto Sul) anunciou que vai entrar com uma ação judicial contra a presidente Cristina Kirchner, o ministro de Economia, Amado Boudou, e demais funcionários por terem exigido do BC a liberação desses recursos para pagar a dívida pública. "Isso é inadmissível", disse Solanas. Essa ação soma-se às medidas cautelares impetradas pela Província de San Luis e pela União Cívica Radical (UCR) para que o governo se explique sobre o assunto.

O deputado milionário do Peronismo Federal, Francisco De Narváez, sustentou que o governo "está ficando sem dinheiro porque está gastando demais e quer meter a mão nas reservas". De Narváez alertou que a Argentina vive "uma crise desnecessária, caprichosa e perigosa".

Segundo ele, a disputa de Cristina (Kirchner, presidente do país) com Redrado "está fazendo mal ao país", já que a notícia que está "circulando no mundo inteiro é que na Argentina não se respeita nada".