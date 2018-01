Deputados culpam Israel pela vitória do Hamas Deputados árabes-israelenses acusaram nesta quinta-feira o Governo de Israel de ter semeado a vitória do Hamas nas eleições legislativas palestinas de ontem, embora tenham considerado que o movimento pode trazer a paz à região. "Israel está colhendo o que semeou todos estes anos", disse Mohammad Barakeh, deputado da Frente Democrática pela Igualdade Chadash. O deputado Abdel Malek Dahamshe, da Lista Árabe Unida, disse à EFE que o mundo deve ver a vitória do Hamas como um passo para a paz. "Vou repetir o que me disse o próprio (Yasser) Arafat muito antes de morrer após a eleição de (Ariel) Sharon para o Governo israelense: este é o homem que pode trazer a paz", sustentou o deputado islâmico à EFE. Por isso, pediu ao governo israelense que não isole o movimento islâmico palestino e anuncie que "está disposto a negociar com qualquer governo eleito democraticamente". Dahamshe faz parte do movimento islâmico em Israel, mas nega qualquer vínculo orgânico entre um e outro. Ele reconheceu que há afinidade ideológica com o Hamas, produto da fé no Islã como solução para todos os problemas. De qualquer modo, acrescentou, "o dia de ontem foi um exemplo de democracia e festa para o povo palestino".