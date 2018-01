Deputados do Fatah boicotam o primeiro-ministro Haniyeh Os deputados do movimento nacionalista Fatah, na oposição, boicotaram nesta segunda-feira o primeiro-ministro da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Ismail Haniyeh, que devia ser interpelado sobre a crise que afeta o povo palestino. O deputado Raduan al-Akras condicionou a participação dos representantes do Fatah a que Haniyeh ordenasse a detenção dos guardas do Conselho Legislativo que esta manhã dispersaram a tiros uma manifestação de funcionários públicos em protesto contra os salários atrasados. O legislador explicou a decisão do bloco do Fatah dizendo que a ordem do dia foi alterada sem que o movimento concordasse com a alteração e, por isso, os manifestantes concentrados contra o Parlamento escutariam uma mensagem de Haniyeh e não a interpelação a que o primeiro-ministro seria submetido. Os funcionários - em greve desde o dia 2, por tempo indeterminado - foram reprimidos ao bloquear a passagem do carro do primeiro-ministro na rua Omar al-Mujtar, segundo fontes da segurança palestina. Durante os incidentes, uma mulher ficou ferida. Haniyeh, do Movimento de Resistência Islâmica (Hamas), grupo que conta com a maioria das 132 cadeiras no Parlamento, devia responder aos deputados acerca das negociações para formar um governo de união nacional, que ainda não foi concretizado, e a crise impede o governo palestino de pagar os salários de 165 mil funcionários Públicos. Deputados do Fatah disseram que os guardas do Conselho legislativo atacaram um de seus representantes, Naiema al-Sheikh.