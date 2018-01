Deputados do Hamas propõem as primeiras leis islâmicas O movimento islâmico Hamas anunciou neste domingo a implementação de normas como a separação de sexos nas escolas e o uso do véu para as mulheres, enquanto dá os primeiros passos para a reorganização das forças de segurança. As duas leis de caráter islâmico serão propostas ao novo Parlamento por deputados do Hamas, e embora o movimento ainda não tenha manifestado apoio parlamentar coletivo às propostas, acredita-se que serão aprovadas porque os islamitas possuem a maioria de 74 das 132 cadeiras. Miriam Farahat, a defensora da lei do véu, é deputada por Gaza e considera que "os alunos que saem das escolas também devem ter uma consciência religiosa". Farahat, que perdeu três de seus filhos na Intifada de Al-Aqsa - um deles ao perpetrar um atentado suicida contra Israel - garantiu que, assim que se inicie o mandato do novo Conselho Legislativo, apresentará seu projeto de lei. Por sua vez, o deputado Muhamad Abu Tir já anunciou uma lei similar para separar meninos e meninas nas escolas. Abu Tir representa o distrito de Jerusalém, no qual as quatro cadeiras da população muçulmana foram para mãos islâmicas. As outras duas estão reservadas para a população cristã e os candidatos vencedores são do Fatah. Segundo Abu Tir, o Hamas tem a intenção de impor a lei islâmica (sharia) nos territórios da Autoridade Nacional Palestina (ANP). Outra assunto problemático que o movimento islâmico já começou a estudar é o que fazer com os organismos de segurança da ANP, leais ao Fatah e que em teoria respondem ao presidente, Mahmoud Abbas. O presidente disse aos chefes das forças de segurança que dependem dele, que é seu "comandante supremo" e que eles devem lhe ser leais no caso de uma crise entre o presidente, o Parlamento e o Governo. De maneira ambígua, a Lei Básica da ANP estipula que o Governo e o Ministério do Interior estão a cargo das forças de segurança, embora o presidente seja seu chefe supremo. Os esclarecimentos do presidente palestino seguem as informações de que o Hamas quer reestruturar os corpos de segurança, segundo seu novo deputado no norte da Faixa de Gaza, Atef Eduan. "É muito importante recapacitar as forças de segurança e fazê-lo de acordo com a lei", disse Eduan a um grupo de jornalistas. Segundo Eduan, "haverá leis para regular as tarefas dos chefes das forças de segurança e delimitar o período de tempo que estes podem ocupar seu cargo". O deputado assegurou que isso não significa que os membros do Hamas serão nomeados dirigentes das forças de segurança, mas que os chefes serão escolhidos de acordo com sua honestidade e capacidade. Para resolver o problema da lealdade, acredita-se que o Hamas pode criar uma espécie de "guarda revolucionária" ao estilo do Irã, na qual introduziria seus homens e oficiais. Os poderes desta "guarda" devem ser delimitados pela lei, problema facilmente superável graças à arrasadora maioria Parlamentar. Em todo caso, Eduan garantiu que "todo oficial que utilizou sua posição para abusar dos direitos de palestinos terá de responder perante a lei, embora isto não signifique que seja preciso se vingar dos que trabalham nos serviços de segurança". Fontes palestinas de segurança asseguraram que o presidente Abbas não permitirá que o Hamas faça mudanças nas forças de segurança, cuja organização foi estabelecida há dois anos em negociações entre a comunidade internacional e o líder histórico Yasser Arafat.