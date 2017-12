Deputados dos EUA cancelam viagem à Coréia do Norte A delegação de congressistas americanos que iria à Coréia do Norte em visita oficial às instalações nucleares do país cancelou a viagem. A agência de notícias do governo norte-coreano, a KCNA, noticiou o cancelamento e acusou o governo dos Estados Unidos de impedir a viagem. A visita seria liderada pelo vice-presidente da Comissão de Serviços Armados da Câmara dos Deputados americana, Curt Weldon. Os congrssistas ficariam na Coréia do Norte de terça-feira até a tarde de sexta desta semana. Segundo a agência coreana, na útima sexta-feira os congressistas enviaram comunicado responsabilizando a Casa Branca pelo cancelamento.