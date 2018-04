Deputados dos EUA condenam repressão no Irã A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos - equivalente à Câmara dos Deputados no Brasil - aprovou hoje, por 405 votos a 1, uma resolução condenando a repressão iraniana nas ruas e as restrições à comunicação no país, após protestos depois da reeleição do presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad. A resolução foi apresentada pelos republicanos, em uma crítica velada ao presidente norte-americano, Barack Obama, que tem se mostrado relutante em criticar o modo como Teerã lidou com as eleições na sexta-feira passada. O presidente Mahmoud Ahmadinejad foi declarado vencedor. Porém a oposição, liderada pelo candidato reformista Mir Hossein Mousavi, afirma que houve fraudes.